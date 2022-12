Coupe du monde 2022 : Lionel Messi dézingue les Pays-Bas

Thibault Morlain

Au terme d’un match exceptionnel, c’est donc l’Argentine qui a validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde, s’imposant face aux Pays-Bas aux tirs au but. Et après la rencontre, la tension était toujours présente entre les deux camps. Alors que ça a énormément chauffé entre Argentins et Néerlandais sur le terrain, Lionel Messi a réglé ses comptes au coup de sifflet final.

L’Argentine a eu très peur, mais il y a bien la qualification au bout. Opposée aux Pays-Bas, la bande à Lionel Messi a compté jusqu’à deux buts d’avance. Mais le coaching de Louis Van Gaal a été payant, lui qui a fait rentrer Wout Weghorst, auteur d’un doublé dont une réalisation au terme du temps additionnel pour arracher la prolongation (2-2). Si l’Albiceleste a poussé durant ces 30 minutes, touchant notamment le poteau par Enzo Fernandez, c’est finalement aux tirs au but que cela s’est joué. Et grâce à un très bon Emiliano Martinez, l’Argentine l’a emporté. Forcément, la joie était présente dans le camp argentin, mais il y avait aussi un peu de colère au terme de cette rencontre tendue. Et Lionel Messi s’est notamment lâché sur les Pays-Bas.

Messi se lâche sur Van Gaal

Première victime de Lionel Messi aux Pays-Bas : Louis Van Gaal. Déjà pendant la rencontre, les deux hommes se sont chauffés. Alors au coup de sifflet final, le numéro 10 de l’Argentine a dézingué le sélectionneur des Pays-Bas, expliquant en zone mixte : « Louis van Gaal vend aux gens qu'il joue bien au foot mais ils ne font qu'envoyer de longs ballons ».

« Tu regardes qui ? Imbécile »