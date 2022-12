Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, le clan Neymar lâche un message poignant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Enorme surprise au Qatar ce vendredi. Annoncé comme l'un des grands favoris de la compétition, le Brésil s'est incliné aux tirs au but face à la Croatie en quart de finale. Défait, Neymar est apparu inconsolable sur le terrain. Dans ce moment difficile, il peut néanmoins compter sur le soutien de sa sœur, qui lui a destiné un long message sur les réseaux sociaux.

La danse est terminée pour le Brésil. Terrible désillusion pour le groupe de Tite, annoncé pourtant comme l'un des grands favoris de ce Mondial. La Seleção a été battue aux tirs au but par la surprenante équipe de Croatie. A l'issue de cette séance de penaltys, les joueurs brésiliens se sont écroulés sur la pelouse. Certains sont apparus inconsolables comme Neymar, qui avait fait de cette compétition l'un de ses grands objectifs de la saison.

Neymar désabusé après la défaite du Brésil

Agé de 30 ans, le joueur du PSG a été réconforté par ses coéquipiers, mais pas sûr que cela suffise à apaiser sa peine. En zone mixte, Neymar a laissé entendre qu'il ne pourrait plus participer à une autre Coupe du monde. « Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus » a-t-il confié ce vendredi.

La soeur de Neymar lui envoie un message

Dans ces moments difficiles, Neymar peut compter sur le soutien de sa famille, notamment de sa sœur. Rafaella a publié une véritable déclaration d'amour à son frère sur Instagram . « J e voulais te tenir dans mes bras et être capable de faire disparaître toute ta douleur, comme tu le faisais avec moi. J'aimerais pouvoir éliminer tous les obstacles de ton chemin, mais ça ne serait pas drôle et tu ne pourrais pas devenir qui tu dois être. J'aimerais pouvoir dire tous les matins que je t'aime infiniment, mais ma manière dure et négligée ne me le permet pas, mais sache qu'il n'y a pas un jour depuis notre rencontre, depuis le jour où je suis devenue ta sœur, où je n'ai pas pensé à toi » peut-on lire.

