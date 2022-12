Coupe du monde 2022 : L'annonce retentissante de Neymar sur son avenir

Hugo Chirossel

Le Brésil a vécu une terrible désillusion ce vendredi en quart de finale de la Coupe du monde. Opposée à la Croatie, la Seleção a été éliminée aux tirs au but et a vu son Mondial s’arrêter. Interrogé au sujet de son avenir en sélection à l’issue de la rencontre, Neymar a laissé planer le doute.

Neymar ne retrouvera pas l'Argentine ou les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du monde. Le Brésil n’a pas réussi à se défaire de la Croatie ce vendredi en quart de finale du Mondial 2022. Alors que le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire, la Seleção a bien cru obtenir sa qualification lors des prolongations.

Fin de carrière internationale pour Neymar ?

Neymar avait ouvert le score, donnant l’avantage à son équipe, mais les Croates ont réagi et égalisé par l’intermédiaire de Bruno Petkovic, avant de s’imposer lors de la séance des tirs au but. Une terrible désillusion pour le Brésil et pour Neymar, qui ne sait pas encore s’il souhaite continuer sa carrière internationale.

« Mais je ne garantis rien non plus »