Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo fait polémique, le Portugal monte au créneau

Remplaçant lors du huitième de finale face à la Suisse (6-1), Cristiano Ronaldo est au cœur de la polémique, la presse portugaise assurant que le numéro 7 aurait songé à quitter le Qatar après avoir appris la nouvelle. Une information démentie par Fernando Santos, tandis que Joao Felix appelle les médias du pays à soutenir la sélection.

Alors que le Portugal se montre séduisant dans cette Coupe du monde, les bonnes prestations de l’équipe dirigée par Fernando Santos sont parfois masquées par la situation de Cristiano Ronaldo. Ce dernier peine pour sa part à s'illustrer au Qatar, incitant son entraîneur à le laisser sur le banc pour le huitième de finale face à la Suisse (6-1). Selon le média portugais Record , Cristiano Ronaldo n’aurait pas digéré la décision de Fernando Santos au point d’envisager son départ du groupe avant la fin de la compétition. Une information fermement démentie par la fédération et le sélectionneur en personne.

« A aucun moment il ne m'a dit qu'il voulait quitter la Seleção »

« A aucun moment il ne m'a dit qu'il voulait quitter la Seleção », a confié Fernando Santos ce vendredi en conférence de presse, admettant que Cristiano Ronaldo « n'était pas content » mais préférant retenir l’attitude positive affichée par son attaquant durant le match contre la Suisse. « Il n'y a pas de meilleur exemple que celui qu'il a donné dans le jeu. Il est allé s'échauffer avec les autres, il est allé courir sur tous les buts pour fêter avec ses coéquipiers et à la fin, c'est lui qui les a appelés pour remercier le public. Laissez Ronaldo tranquille, il ne mérite pas cela pour tout ce qu'il a fait pour le football portugais. » Un peu plus tôt, c’est Joao Felix qui est montré au créneau face aux multiples révélations de la presse lusitanienne.

« Nous devrions tous être plus unis et ne pas essayer d'aggraver l'atmosphère »