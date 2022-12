Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo remplaçant, tout le Portugal valide

Thibault Morlain

Le Portugal a lourdement vaincu la Suisse pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde (6-1). Une rencontre durant laquelle Cristiano Ronaldo a d'ailleurs débuté sur le banc et c'est son remplaçant, Gonçalo Ramos, qui a brillé avec un triplé à son actif. Fernando Santos a ainsi tranché dans le vif avec CR7 et si cela n'a pas manqué de faire énormément parler, voilà que ce choix est désormais salué par tout le monde au Portugal.

Avant le huitième de finale du Portugal contre la Suisse, un terrible sondage était sorti à propos de Cristiano Ronaldo. Il était ainsi expliqué que 70% des Portugais souhaitaient que le quintuple Ballon d'Or prenne place sur le banc de touche. Et Fernando Santos a fini par valider ce scénario. Face à la Nati, CR7 était remplaçant au coup d'envoi, Gonçalo Ramos lui étant préféré. Un choix fort, mais payant puisque le remplaçant de Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé contre la Suisse, contribuant largement à la victoire du Portugal (6-1).

« J'ai confiance en Fernando Santos »

Forcément, ce choix de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc de touche a fait énormément parler. Au Portugal, le Premier ministre a notamment réagi. Et rapporté par El Pais , Antonio Costa a expliqué faire confiance à Fernando Santos : « J'ai confiance en Fernando Santos. Le remplacement de Cristiano Ronaldo pour Gonçalo Ramos ? Je trouve que Fernando Santos est un grand entraîneur. Avec un effectif d'une telle qualité, c'est très difficile de choisir. Il faut lui faire confiance. Il a prouvé durant toutes ces années et nous continuerons à appuyer ses décisions ».

