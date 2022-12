Coupe du monde 2022 : Le terrible aveu du Brésil sur Neymar après le fiasco

La rédaction

Le Brésil, grand favori de la Coupe du Monde, a été éliminé par la Croatie en quart de finale, et ce, à l'issue d'une séance des tirs au but. Neymar avait pourtant ouvert le score en prolongation avant que les Croates recollent. Alors que Neymar n'a pas tiré lors de séance des coups de pied de réparation, Tite s'est expliqué.

Neymar est brillant dans l'exercice du pénalty, considéré comme le meilleur tireur au monde, et pourtant, il ne s'est pas présenté face à Livakovic lors de la séance d ce vendredi en quart de finale de la Coupe du Monde. Comme l'a expliqué Tite en conférence de presse, Neymar n'a pas pu frapper son tir au but contre la Croatie parce qu'il était le dernier tireur.

«Il était le cinquième tireur»

« Il était le cinquième tireur. Le cinquième tir au but est le plus décisif, le plus dur à tirer. Celui qui le tire a la plus grosse pression », a confié Tite, qui a également annoncé son départ de la sélection.

Un choix controversé

Au Brésil, la presse s'offusque déjà de ce choix. En effet, Neymar n'a même pas eu l'opportunité de tirer son tir au but, puisque la Croatie l'a emporté 4 à 2 après les échecs de Rodrygo et Marquinhos.