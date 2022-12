Coupe du monde 2022 : Coup de tonnerre au Brésil après la désillusion au Qatar

Pierrick Levallet

Cette année, la Coupe du monde regorge de surprises. Ce vendredi, le Brésil a été éliminé par la Croatie en quart de finale. Et après cette cuisante défaite, un nouveau coup de tonnerre a retenti dans le vestiaire de la Seleçao. Tite a annoncé qu'il ne sera plus à la tête de la sélection brésilienne après le Mondial au Qatar. Et il a justifié sa décision.

Ce vendredi, le Brésil était annoncé comme le grand favori contre la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde. Neymar et ses coéquipiers étaient pressentis pour accéder facilement au tour suivant. Mais le scénario a été bien différent au Qatar. Tenu en échec dans le temps réglementaire, le Brésil a ouvert le score pendant la prolongation. Mais dans les derniers instants, la Croatie a égalisé et a maintenu ses espoirs de qualification avec la séance de tirs au but. Dominik Livakovic a encore été héroïque, Marquinhos a manqué son penalty, et le Brésil a dit adieu à ses rêves de sixième étoile (1-1, 4-2 pour la Croatie aux tirs au but).

Tite ne sera plus le sélectionneur du Brésil

Et après l’élimination, c’est un nouveau coup de tonnerre qui a retenti au sein de la Seleçao . En effet, Tite ne sera plus le sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après la Coupe du monde. En fin de contrat le 31 décembre prochain, le technicien de 61 ans ne prolongera pas. Il s’est d’ailleurs livré sur sa décision en conférence de presse.

«Mon cycle est terminé»