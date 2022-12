Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre la Pologne

La rédaction

Pour la troisième année consécutive, l'équipe de France verra les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus se sont brillamment qualifiés, ce dimanche, en battant la Pologne de Robert Lewandowski (3-1). Kylian Mbappé a inscrit un doublé, tandis qu'Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Voici les notes des joueurs de Didier Deschamps.

Hugo Lloris (7) : Le portier de l'équipe de France a sauvé ses coéquipiers. Sa parade sur la frappe de Piotr Zieliński à la 37ème minute a été décisive pour son équipe. A noter une petite frayeur sur une prise de balle juste avant la mi-temps. Il repousse aussi une frappe d'Arkadiusz Milik dans le temps additionnel. Il ne peut rien faire sur le penalty de Lewandowski.



Théo Hernandez (7) : Sur son côté gauche, le joueur du Milan AC a fait sa loi, repoussant les offensives de la Pologne. Solide défensivement, il a également essayé de trouver le chemin des filets, mais sa frappe du pied droit a été dévissée.



Raphaël Varane (6,5) : Le joueur de Manchester United est monté en puissance. Présent dans les duels, il a repoussé le danger à de nombreuses reprises, notamment à la 46ème minute lorsqu'il a repoussé le ballon sur sa ligne. Il a laissé quelques espaces aux attaquants polonais.



Dayot Upamecano (5) : Positionné aux côtés de Raphaël Varane, Upamecano a parfois laissé des espaces aux attaquants polonais, notamment à Robert Lewandowski, qui a eu l'occasion de trouver la marque. Il est l'auteur de la main qui offre le penalty à Robert Lewandowski.



Jules Koundé (4,5) : Sur son côté droit, il s'est retrouvé souvent en difficulté. Pris souvent à défaut par Bartosz Bereszyński, il a néanmoins offert un délice de centre à Olivier Giroud à la 65ème minute.



Aurélien Tchouameni (5) : Le milieu de terrain n'a pas réalisé sa meilleure partie sous le maillot de l'équipe de France. Quelques imprécisions techniques et quelques ballons perdus. Averti par l'arbitre, le joueur du Real Madrid a été remplacé par Youssouf Fofana, discret après sa rentrée.



Adrien Rabiot (6,5) : Agressif, le joueur de la Juventus a proposé des solutions à Kylian Mbappé sur le côté gauche. Ses centres ont apporté le danger dans la surface polonaise et il a aussi récupérés quelques ballons dans l'entrejeu.



Antoine Griezmann (6,5) : Discret en première mi-temps, le milieu de terrain a été précieux sur quelques occasions. Ses aspirations géniales ont failli permettre aux Bleus de marquer beaucoup plus tôt dans la rencontre.



Ousmane Dembélé (7,5) : Omniprésent en début de rencontre, que ce soit sur plan offensif ou défensif, l'ailier du FC Barcelone a été présent sur tout les coups. Il est l'auteur de la passe décisive pour Kylian Mbappé lors du second but de l'équipe de France. Précieux. Remplacé par Kingsley Coman (76ème)



Kylian Mbappé (8,5) : Auteur d'un doublé, Mbappé survole cette Coupe du monde. Malgré quelques imprécisions, le joueur du PSG a été décisif et s'affirme comme le leader de cette équipe de France. Sans aucun doute la star de ce Mondial.



Olivier Giroud (7,5) : Auteur du premier but, Olivier Giroud a été discret, mais décisif. Il dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il a ressenti une gêne à la cuisse et a été remplacé par Marcus Thuram (non noté), qui a essayé de conserver le ballon.