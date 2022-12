Coupe du monde 2022 : Dans l'histoire, le Maroc lâche un énorme message pour la suite

La rédaction

Pour la première fois de l’histoire, une sélection africaine sera en demi-finale d’une Coupe du monde. Après avoir éliminé l’Espagne, le Maroc a battu le Portugal ce samedi (1-0) en quart de finale et s’est qualifié pour le prochain tour du Mondial 2022. Après la rencontre, Walid Regragui s’est livré sur cet exploit.

Le Maroc a écrit l’histoire. Les Lions de l’Atlas sont devenus la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, en s’imposant face au Portugal ce samedi (1-0). Les Marocains l’ont remporté grâce à un but de Youssef En-Nesyri en fin de première période.

Première sélection africaine à atteindre les demi-finales

Les hommes de Walid Regragui ont tenu ce résultat jusqu’au bout et ont même terminé cette rencontre à 10 contre 11, après l’expulsion de Walid Cheddira en fin de match. Le sélectionneur marocain a livré ses impressions après cet énorme exploit de son équipe.

« Ce n’est pas fini »