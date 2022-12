France, Brésil… Ces tirs au but qui ont fait l’histoire de la Coupe du monde

Thibault Morlain

Brésil-Croatie, Argentine-Pays Bas… Les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar nous ont réservé un spectacle incroyable avec des dénouements exceptionnels lors des séances de tirs au but haletantes. Mais dans l’histoire du Mondial, d’autres séances ont marqué l’histoire, que ce soit avec l’équipe de France, le Brésil ou encore l’Italie. Le10Sport vous propose ainsi de revenir sur certaines des séances les plus marquantes.

France-RFA, grande première en 1982

Et pour assister à la première séance des tirs au but en Coupe du monde, il faut remonter 40 ans en arrière. C’était en 1982, à Séville, dans une rencontre qui a d’ailleurs écrit l’histoire du football français : France-RFA. On se souvient de cette rencontre pour le choc entre Harald Schumacher et Patrick Battiston, mais c’est donc également la première séance de tirs au but dans un Mondial. Après un match spectaculaire (3-3), les deux nations s’affrontent dans cet exercice particulier et c’est l’Allemagne de l’Ouest qui s’impose (5-4) après des ratés de Didier Six et Maxime Bossis pour l'équipe de France.

France-Italie 2006

Quand on parle de tirs au but en Coupe du monde, comment ne pas évoquer la finale 2006 entre la France et l’Italie. Au terme des prolongations durant lesquelles Zinedine Zidane avait été expulsé, les deux nations n’avaient pas réussi à se départager (1-1). Direction donc les tirs au but et les Italiens n’ont eux pas tremblé face à Fabien Barthez, au contraire de David Trezeguet qui avait frappé la barre transversale.



La Coupe du monde 2006 s’était ainsi jouée sur une séance de tirs au but, mais ce n’était pas la première fois que cela arrivait. La première finale à connaitre ce scénario était en 1994 lors du match entre le Brésil et l’Italie. Avec un score nul et vierge après les prolongations (0-0), Brésiliens et Italiens se sont expliqués aux tirs au but. Baresi, Massaro et Baggio ont raté chez les Italiens, offrant alors le titre à la Seleçao.

La France et les tirs au but

France-RFA 1982, France-Italie 2006… Les Bleus ont donc marqué l’histoire des tirs au but en Coupe du monde. Et une autre séance des Français reste également dans les mémoires. Pour cela, il faut remonter à 1986 face au Brésil, grand favori de la compétition. Avec un score de un partout au terme des prolongations, la séance de tirs au but est donc sifflé entre Français et Brésiliens. Si Michel Platini échoue pour les Bleus, Socrates et Julio César ratent eux pour la Seleçao. C’est alors que Luis Fernandez s’élance et transforme le dernier penalty qui permet à la France de rejoindre le dernier carré de cette Coupe du monde 1986.

Le coup de génie des Pays-Bas

Plus récemment, en 2014, c’est l’incroyable pari tenté par les Pays-Bas face au Costa Rica qui avait marqué les esprits et l’histoire de la Coupe du monde. N’arrivant pas à se départager, les deux nations se dirigent alors tout droit vers les tirs au but. C’est alors que Louis Van Gaal, juste avant la fin des prolongations, change son gardien et fait sortir Jasper Cillessen pour faire entrer Tim Krul, meilleur dans l’exercice des tirs au but. Et cela a fini par payer puisque le portier néerlandais a été décisif en stoppant les tentatives du Costa Rica, assurant ainsi la qualification des Pays-Bas.

Zéro pointé pour l’Espagne et la Suisse

Enfin, l’Espagne de 2022 (contre le Maroc) et la Suisse de 2006 (contre l’Ukraine) ont elles marqué l’histoire de la Coupe du monde du mauvais côté. La raison ? Ce sont les deux seules nations à n’avoir pas réussi à transformer une tentative lors de leur séance de tirs au but. Un échec qui au final à contribuer à leur chute.