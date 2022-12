Équipe de France : L'Angleterre lance un énorme avertissement sur Mbappé

La rédaction

Ce samedi, l’équipe de France affrontera l’Angleterre pour clôturer les quarts de finale de la Coupe du Monde. À en croire les Anglais, Kylian Mbappé sera la principal menace du côté des Bleus. Présent en conférence de presse ce vendredi, Gareth Southgate a toutefois tenu à rappeler que le numéro 10 français n'était pas le seul qu'il fallait garder à l'oeil.

Équipe de France : Une surprise de Deschamps contre l'Angleterre ? La réponse https://t.co/LYkTToF3jV pic.twitter.com/kBaqHnQntS — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

«On parle beaucoup de Mbappé, mais on affronte la France, une équipe fantastique»

En conférence de presse, Gareth Southgate est revenu sur l’état physique de Kyle Walker. Il précise notamment que le défenseur de Manchester City est prêt à défier Kylian Mbappé dans son couloir, même si le numéro 7 du PSG n'est pas la seule menace française. « On voulait donner à Kyle l'opportunité de revenir en forme, car c'est un joueur très important pour nous sur les six dernières années. Je crois qu'on a réussi à suivre le processus qui l'a mené à revenir progressivement dans l'équipe. Kyle est prêt. On parle beaucoup d'un adversaire en particulier (Mbappé), mais on affronte la France, une équipe fantastique » , a affirmé le sélectionneur de l'Angleterre, avant d'en rajouter une couche.

«Didier a créé une équipe qui est plus forte que l'addition des individualités»