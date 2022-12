Coupe du monde 2022 : Le vibrant hommage de Pelé pour Neymar

Thibault Morlain

Auteur d’un but ce vendredi face à la Croatie, Neymar a rejoint Pelé comme meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Malheureusement, cela n’aura pas empêché l’élimination de la Seleçao face à la Croatie aux tirs au but. Forcément, la détresse était terrible chez le numéro 10 du PSG après la rencontre. Mais pour se réconforter, il a pu compter sur le soutien de Pelé, qui lui a laissé un beau message après la rencontre.

Comme en 2018, le parcours du Brésil s’arrête dès les quarts de finale de la Coupe du monde. Annoncé pourtant comme le grand favori de cette édition au Qatar, le quintuple champion du monde a chuté face à la Croatie aux tirs au but. La bande à Luka Modric affrontera alors l’Argentine, tandis que Neymar et ses coéquipiers doivent essuyer leurs larmes. Le numéro 10 du Brésil pensait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score durant les prolongations. Un but d’ailleurs important puisqu’il lui permet de rejoindre Pelé comme meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Malheureusement, il n’y aura pas la qualification en prime. Une énorme déception pour Neymar, qui a vu le Roi Pelé le réconforter après la rencontre.

Coupe du monde 2022 : Eliminé au Qatar, Neymar se console avec un énorme record https://t.co/PFvIrh5YTh pic.twitter.com/SFjMr1OI3e — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Nous savons tous les deux que c’est plus qu’un nombre »

Après l’élimination du Brésil, Pelé a posté un message sur son compte Instagram pour Neymar. La légende brésilienne a alors confié : « Je t’ai vu grandir, je t’ai soutenu tous les jours et maintenant, je peux te féliciter pour avoir égalé mon nombre de buts avec la sélection brésilienne. Nous savons tous les deux que c’est plus qu’un nombre. Notre plus grand devoir en tant qu’athlète est d’inspirer. Inspirer nos collègues d’aujourd’hui, la prochaine génération et surtout, inspirer ceux qui aiment le sport ».

« Tu seras toujours une source d’inspiration »