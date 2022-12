Coupe du monde 2022 : Eliminé au Qatar, Neymar se console avec un énorme record

La rédaction

Malgré son but dans les prolongations, Neymar n'a pu empêcher la défaite de la Seleçao en quart de finale face à la Croatie à l'issue de la séance de tirs au but. Et l'attaquant du PSG n'a même pas eu l'opportunité de se présenter face au portier croate. Si la désillusion est immense, Neymar est, par son but, entré un peu plus dans la légende auriverde en égalant Pelé.

Le rêve d'un sacre dans cette Coupe du monde au Qatar est terminé pour Neymar. Alors qu'il pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score en prolongations, la Croatie a égalisé et l'a emporté lors de la séance des tirs au but.

Neymar égale Pelé

Alors que le Brésil a multiplié les tentatives, les joueurs de la Seleçao se sont heurtés à un immense Livakovic. Toutefois, Neymar a trouvé la solution en ouvrant le score à la 105e minute. Son 77e but sous le maillot de la Seleçao pour sa 124e sélection. Il devient ainsi le co-meilleur buteur de l'histoire du Brésil en rejoignant le Roi Pelé.

Un nouvel échec en Coupe du monde

Victime d'une blessure contre la Serbie lors du premier match de la compétition, Neymar est parvenu à se rétablir et a bien cru envoyer son pays en demi-finale de la Coupe du Monde après son ouverture du score. Mais comme en 2014 et en 2018, le rêve d'un sacre en Coupe du monde s'est brutalement arrêté pour le numéro 10 parisien, qui avait fait de cette compétition le plus grand objectif de sa carrière.