Coupe du monde 2022 : Une star incertaine pour le choc France-Angleterre ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Joueur important de l'Angleterre, Raheem Sterling n'a pas joué le 8ème de finale puisqu'il avait été contraint de rentrer à Londres pour un souci familial. De retour au Qatar, l'attaquant de Chelsea est incertain pour le match face à l'équipe de France. Gareth Southgate en a dit un peu plus sur la situation de son joueur.

Samedi soir, à 20h, l'équipe de France affrontera l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Un duel au sommet entre le champion du monde en titre et le finaliste du dernier Euro. Si tout le monde est présent du côté des Bleus , il existe une incertitude pour la sélection anglaise : Raheem Sterling.

Sterling de retour au Qatar

Contraint de rentrer en Angleterre pour soutenir sa famille victime d'un braquage à mains armées, Raheem Sterling vient de faire son retour au Qatar. Cependant, sa présence pour le match entre l'équipe de France et les Three Lions n'est toujours pas assurée.

PSG : Catastrophe pour l'Espagne au Qatar, une bonne nouvelle tombe pour Ramos https://t.co/zMjeApC2Gc pic.twitter.com/Rmhagb9rlA — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Ce n'est pas une bonne préparation pour un match de ce niveau »