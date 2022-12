Coupe du monde 2022 : Le Maroc lance un énorme avertissement au Portugal de Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Après avoir éliminé l’Espagne, le Maroc sera opposé au Portugal samedi en quart de finale de la Coupe du monde. Malgré l’euphorie après l’exploit face à la Roja, Walid Regragui ne veut pas en rester-là. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas estime que son équipe n’a rien à envier à personne. D'ailleurs, il ambitionne d’atteindre les demi-finales de la compétition, ce qui serait une première pour une nation africaine lors d’un Mondial.

Le Maroc ne veut pas en rester-là. Après avoir éliminé l’Espagne, les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Un véritable exploit pour les hommes de Walid Regragui, qui a tenu à calmer les esprits avant d’affronter le Portugal en quart de finale. « Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, cela vaut plus que tout, plus que l’argent et même plus que les titres. C’est bien mais il ne faut pas s’arrêter-là et je l’ai dit aux joueurs. On a rendu des gens heureux mais on n’est pas venus que pour cela. On est venus pour gagner des matchs et aller le plus loin possible », a confié le sélectionneur du Maroc, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Gagner le match de samedi pour rentrer dans l’histoire »

Walid Regragui a poursuivi : « J e ne suis pas encore monté dans le nuage. On essaye de changer la mentalité. Je le répète, c’est bien ce qu’il se passe à l’extérieur car on rend des gens heureux. Mais on n’oublie pas que l’on est dans la compétition. Ce qui nous importe c’est de gagner le match de samedi pour rentrer dans l’histoire et aller en demi-finale . » En effet, si le Maroc parvient à éliminer le Portugal samedi, il deviendra alors la première sélection africaine à atteindre ce stade de la compétition. Ce que le Ghana a failli réaliser il y a maintenant 12 ans, en 2010.

« On n’a rien à envier à personne »