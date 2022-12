Coupe du Monde 2022 : Le carton du Maroc avait été annoncé bien en avance

Hugo Chirossel

Après avoir terminé premier de son groupe, le Maroc a réussi à éliminer l’Espagne de la Coupe du monde mardi soir. Les Lions de l’Atlas sont allés jusqu’à la séance de tirs au but pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Sofiane Boufal avait d’ailleurs prédit que son équipe atteindrait ce stade de la compétition.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc disputera les quarts de finale d’une Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont obtenu leur qualification mardi soir, en s’imposant face à l’Espagne (0-0, 3 tab à 0). Ils retrouveront le Portugal, tombeur de la Suisse (6-1), lors du prochain tour.

La prédiction de Boufal

Sofiane Boufal avait d’ailleurs prédit que si le Maroc passait les poules, alors il atteindrait au moins les quarts de finale. En effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit le milieu offensif du SCO Angers annoncer que les Lions de l’Atlas allaient faire mieux que le Ghana en 2010.

Non non, on te prend pas pour un fou ⁦@sosoboufal19⁩, c’est TOI qui avait raison. La confiance, l’histoire était ÉCRITE. 🇲🇦🤝 pic.twitter.com/BqaRyalE8K — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) December 6, 2022

« On va aller en quarts de finale »