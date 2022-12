Coupe du monde 2022 : Sergio Ramos sort du silence après l’élimination de l’Espagne

Hugo Chirossel

Mardi, le Maroc a créé la sensation en éliminant l’Espagne de la Coupe du monde. Opposés en huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas se sont imposés lors de la séance de tirs au but, grâce notamment à un grand Yassine Bounou. Non-convoqué pour participer à la compétition, Sergio Ramos a tout de même tenu à envoyer un message à ses coéquipiers de la Roja.

L'Espagne est de nouveau éliminée aux tirs au but d’une grande compétition internationale. La Roja n’a pas trouvé la faille mardi soir, face à une très bonne défense du Maroc. Les deux équipes sont allées jusqu’aux penalties, où les Lions de l’Atlas ont pris le meilleur sur leur adversaire, mené par un Yassine Bounou auteur de trois arrêts lors de la séance.

Sergio Ramos non sélectionné

Un coup dur pour l’Espagne, dont le premier match face au Costa Rica avait été très prometteur (7-0). Luis Enrique avait décidé de se passer de l’expérimenté défenseur du PSG Sergio Ramos pour cette Coupe du monde. Ce dernier a tout de même soutenu ses coéquipiers après l’élimination de la Roja .

« Fier de notre pays et fier de nos joueurs