Coupe du monde 2022 : C’est confirmé, le calvaire continue pour Cristiano Ronaldo

Décevant sur cette Coupe du monde malgré son but inscrit contre le Ghana, Cristiano Ronaldo a fini par perdre sa place dans le onze de départ du Portugal. Déjà remplaçant face à la Suisse en huitième de finale, l’ex-attaquant de Manchester United retrouvera le banc de touche ce samedi pour le choc face au Maroc.

Maintenant que son contrat avec Manchester United a été résilié, Cristiano Ronaldo attendait beaucoup de cette Coupe du monde. Buteur lors du premier match face au Ghana, l’attaquant portugais avait bien lancé son Mondial. Mais derrière, les deux autres matchs de poule ont été plus compliqués.

A tel point que ses prestations lui ont coûté sa place en huitième de finale. Sur le banc contre la Suisse, Cristiano Ronaldo a assisté de loin à la démonstration des siens (6-1) et au triplé de Gonçalo Ramos, son remplaçant. Si Fernando Santos a plaidé le choix tactique, le sujet n’a cessé de revenir sur la table.

Official: Cristiano Ronaldo starts again on the bench. 🚨🇵🇹 #Qatar2022João Cancelo, benched again too as coach Santos decides not to change. pic.twitter.com/1NC5Jk1PJF