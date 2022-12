Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, Dani Alves lâche une grosse annonce sur Neymar

Alors que le Brésil espérait retrouver le sommet du football mondial, 20 ans après son dernier sacre, la Seleçao est tombée face à la Croatie aux tirs au but. Buteur, Neymar n’a rien pu faire pour éviter l’élimination des siens. Alors qu’il a laissé planer le doute sur son avenir en sélection, Neymar a reçu un message de la part de Dani Alves qui veut le voir continuer.

Le Brésil est tombé de très haut. Grands favoris de cette Coupe du monde, les Brésiliens ont été éliminés dès les quarts de finale après leur défaite aux tirs au but face à la Croatie. Malgré l’ouverture du score de Neymar, le Brésil n’est pas parvenu à conserver son avantage. Une élimination très douloureuse pour l’attaquant du PSG qui a lâché une bombe sur son avenir en sélection après la rencontre.

« Ma dernière Coupe du monde ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant, je suis encore à chaud, je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus », a lancé Neymar après la qualification de la Croatie.

Dani Alves: "This World Cup was my last one, for me it's time to say that. But I don't think it will be the same for Neymar; he's great, Brazilian football needs him to keep going". 🇧🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/OSa3ANawkr