Coupe du monde 2022 : Marquinhos envoie un énorme message à Neymar

Arthur Montagne

Sorti sur blessure pour son entrée en lice à la Coupe du monde avec le Brésil, Neymar poursuit son travail de reprise dans le but d'être prêt le plus rapidement possible. Présent en conférence de presse, Marquinhos a donné des nouvelles de son compatriote et coéquipier au PSG.

C'est le gros coup dur pour le Brésil. Malgré la victoire contre la Serbie (2-0), la Seleçao a perdu Neymar sur blessure. Le numéro 10 du PSG ne devrait pas revenir avant les huitièmes de finale, mais Marquinhos s'est toutefois montré rassurant.

«Ney était triste»

« On a pris le temps d’appréhender cette blessure. Ney était triste, il rêve de jouer cette Coupe du Monde, il a eu cette blessure, on est avec lui et on se met à sa place. Après les examens effectués, il doit désormais travailler d’arrache-pied, il est tout le temps avec le kiné, j’espère qu’il va vite récupérer mais moralement ça va, il garde l’espoir. C’est une situation délicate et difficile », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

«Neymar est confiant pour sa reprise»