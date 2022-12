Coupe du monde 2022 : Le coup de gueule retentissant de Messi contre l’arbitrage

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposée aux Pays-Bas en quart de finale de cette Coupe du monde, l’Argentine, qui menait 2-0, a dû attendre les tirs au but pour décrocher son billet pour le dernier carré. Après la rencontre, Lionel Messi a adressé un gros tacle à Mateu Lahoz, l’arbitre de la soirée.

L’Argentine s’est fait peur mais elle a fini par décrocher son billet pour le dernier carré de cette Coupe du monde. En première période, l’Albiceleste avait ouvert le score grâce à un but de Nahuel Molina, idéalement servi par Lionel Messi. L’attaquant du PSG faisait le break sur pénalty avant que les Pays-Bas ne refassent leur retard sur un doublé de Wout Weghorst. Dominatrice en prolongations, l’Argentine a dû attendre les tirs au but pour venir à bout des Oranjes .

16 cartons jaunes distribués

Une délivrance pour tout un pays et Lionel Messi, le capitaine. D’habitude très calme, l’ancien joueur du FC Barcelone est apparu tendu à plusieurs reprises, rien de vraiment surprenant dans une rencontre où 16 cartons jaunes ont été distribués par Mateu Lahoz. L’arbitre de la soirée n’a d’ailleurs pas été épargné par Lionel Messi en zone mixte.

« La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match »