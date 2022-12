Coupe du monde 2022 : Pendant que Messi jubile, Neymar craque totalement

Arthur Montagne

Au Qatar, les stars du PSG étaient très attendues. Et pour cause, Lionel Messi et Neymar disputent probablement leur dernière Coupe du monde. Et pendant que l’Argentin peut continuer à rêver après la qualification en demi-finale, le Brésilien quant à lui pleure l’élimination de la Seleçao contre la Croatie.

Cette Coupe du monde au Qatar était très importante pour plusieurs stars du football mondial qui dispute probablement leur dernier tournoi international. C'est notamment le cas pour Lionel Messi et Neymar. Et les deux joueurs du PSG connaissent des destins bien différents.

Coupe du monde 2022 : Le coup de gueule retentissant de Messi contre l’arbitrage https://t.co/eVTSDbGhZl pic.twitter.com/vloVbkBoVw — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Messi peut rêver du titre

Alors qu'ils auraient pu se retrouver en demi-finale, la Croatie est venue plomber les plans des deux coéquipiers en club. En effet, l'Argentine a éliminé les Pays-Bas aux tirs-au-but, ce qui offre à Lionel Messi la possibilité de rêver à un premier titre mondial. A l'inverse, le Brésil a donc été éliminé par les Croates ce qui a été très difficile à vivre pour Neymar.

Neymar ne sera probablement jamais champion du monde