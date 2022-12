Coupe du monde 2022 : Le vestiaire de l’Argentine clashe les Pays-Bas

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Huit ans après la séance de tirs au but en demi-finale du Mondial 2014, l’histoire s’est répétée entre l’Argentine et les Pays-Bas. Une fois de plus, l’Albiceleste en est sortie vainqueur. Après la rencontre, Emiliano Martinez, héros de la soirée, a clashé ouvertement Louis van Gaal.

Après le Brésil, c’est bien l’Argentine qui a failli passer à la trappe. Malgré deux buts d’avance, l’Albiceleste a dû attendre la séance de tirs au but pour venir à bout des Pays-Bas qui étaient revenus au score à la dernière seconde du temps additionnel.

Messi et Martinez portent l’Argentine

Au-delà du nouveau match XXL de Lionel Messi, Emiliano Martinez a tiré son épingle du jeu. Le gardien argentin a stoppé deux tirs au but afin d’emmener les siens dans le dernier carré de cette Coupe du monde. Après la rencontre, toute la tension est retombée, ce qui n’a pas empêché les joueurs argentins de se lâcher en zone mixte.

Coupe du monde 2022 : Lionel Messi dézingue les Pays-Bas https://t.co/hK2WwZt9bD pic.twitter.com/whwst7iqgi — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Il ferait mieux de fermer sa bouche »