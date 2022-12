Coupe du Monde 2022 : Daniel Riolo affiche un énorme souhait avec Messi

Guillaume de Saint Sauveur

Qualifiée pour le dernier carré de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’Argentine de Lionel Messi s’impose donc comme un prétendant de plus en plus crédible pour la victoire finale dans ce Mondial. Et Daniel Riolo, marqué par le culture du football dans ce pays, espère désormais que l’Argentine ira au bout.

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi dispute donc la toute dernière Coupe du Monde de sa carrière, une ultime occasion pour l’attaquant du PSG de pouvoir remporter ce titre suprême, le seul qui manque à son palmarès. Et après avoir éliminé les Pays-Bas vendredi soir aux tirs au but, l’ Albiceleste peut plus que jamais y croire.

« Je veux qu’ils gagnent »

Interrogé dans l’ After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a évoqué avec passion le parcours de l’Argentine de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde, et affiche un souhait fort : « P our le destin de Messi et la façon dont le foot est vécu dans ce pays, j'y peux rien, c'est plus fort que moi : je veux qu'ils gagnent. C'est trop », estime Riolo.

👇Transferts - PSG : Messi lâche une incroyable réponse à Al-Khelaïfi sur le mercato 👇 pic.twitter.com/L58Hv4HrZb — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Ils ne s’en remettraient pas »