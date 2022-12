Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, le clan Marquinhos sort du silence

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le Brésil venait d’étriller la Corée du Sud (4-1), les hommes de Tite sont tombés dès les quarts de finale après leur défaite aux tirs au but face à la Croatie. Quatrième frappeur, Marquinhos a vu sa frappe heurter le poteau de Dominik Livakovic, un loupé qui a scellé définitivement les espoirs brésiliens. Sa femme lui a adressé tout son soutien sur les réseaux sociaux.

Considéré comme le grand favori de cette Coupe du monde, le Brésil a déjà pris la porte. Opposés à la Croatie en quart de finale, les hommes de Tite sont tombés face à un bloc très solide. La solution est d’abord venue de Neymar, en prolongations, mais Petkovic a égalisé pour la Croatie à quelques minutes de la fin de la rencontre. Et aux tirs au but, c’est le vice-champion du monde en titre qui a eu le dernier mot.

Marquinhos a manqué son tir au but

Après le raté de Rodrygo en ouverture de la séance, le Brésil devait faire son retard. C’est Marquinhos qui a eu la responsabilité de frapper le quatrième. Malheureusement pour le défenseur du PSG, sa frappe n'a pas trompé le très impressionnant Dominik Livakovic, déjà décisif dans cet exercice en huitième de finale face au Japon, échouant alors sur le poteau. Abattu après ce raté, Marquinhos n’a pas pu retenir ses larmes.

