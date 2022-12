Coupe du monde 2022 : La presse brésilienne fait une révélation sur le retour de Neymar au PSG

La rédaction

Ce vendredi, le Brésil a été éliminé en quart de finale de Coupe du monde face à la Croatie. Une défaite inattendue pour la Seleçao qui faisait office de grand favori du Mondial. Pour Neymar, la désillusion est immense alors qu'il n'a même pas eu l'opportunité de tirer lors de la séance de tirs au but. Son retour au PSG est d'ailleurs retardé.

En ouvrant le score à la 105e minute, Neymar pensait certainement offrir la qualification en demi-finale à sa sélection, mais c'était sans compter sur la force de caractère des Croates. Après avoir égalisé, ces derniers l'ont emporté à l'issue d'une séance de tirs au but crispante, où Neymar n'a pas tiré.

Neymar est resté au Qatar

Alors que l'élimination du Brésil est un véritable traumatisme pour la sélection auriverde, Neymar a décidé de rester au Qatar comme le révèle Globo . Le numéro 10 parisien a fait le choix de prendre quelques jours de vacances avant son retour au sein du club de la capitale.

Neymar très touché par la défaite

Après 2014 et 2018, Neymar connait un troisième échec consécutif en Coupe du monde. Le Brésilien avait fait de cette compétition l'objectif majeur de sa carrière et était métamorphosé depuis le début de la saison. Entre sa blessure et cette désillusion, son retour à Paris s'annonce délicat tandis que le PSG reprendra la la Ligue 1 le 28 décembre prochain face à Strasbourg.