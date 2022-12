Coupe du monde 2022 : Humilié par le Maroc, Bruno Fernandes crie au scandale

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé au Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, le Portugal s’est incliné 1-0. Une élimination difficile à digérer pour Bruno Fernandes, le maître à jouer de la sélection portugaise. Après la défaite des siens, le milieu offensif de Manchester United a poussé un gros coup de gueule contre l’arbitrage.

Après sa démonstration en huitième de finale contre la Suisse, le Portugal affrontait le Maroc afin de s’offrir une place en demi-finale de Coupe du monde. Malgré son statut de favori, le champion d’Europe 2016 a été surpris par Youssef En Nesyri avant la mi-temps. Derrière, le Portugal n’a jamais réussi à forcer le verrou marocain. Malgré l’entrée en jeu de Cristiano Ronaldo, la Seleção est restée muette et quitte cette Coupe du monde par la petite porte.

Bruno Fernandes pousse un coup de gueule

Mais visiblement, Bruno Fernandes n’a pas digéré l’élimination du Portugal. Après la défaite des siens, le joueur de Manchester United s’est directement plaint de l’arbitrage de Facundo Tello. De nationalité argentine, l’arbitre de la rencontre n’a pas été au niveau selon Bruno Fernandes.

« Je vais dire ce que je pense et les emmerder »