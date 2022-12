Coupe du monde 2022 : Attaqué par le clan Cristiano Ronaldo, le sélectionneur du Portugal répond

Hugo Chirossel

Alors que le Portugal a été éliminé par le Maroc ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde (1-0), Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre sur le banc, comme cela avait été le cas contre la Suisse. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir l'entourage du quintuple Ballon d’Or. Interrogé sur son choix, Fernando Santos affirme ne rien regretter.

Comme face à la Suisse, Fernando Santos avait décidé de se passer de Cristiano Ronaldo au coup d’envoi du quart de finale du Portugal contre le Maroc (1-0). C’est une nouvelle fois Gonçalo Ramos, auteur d’un triplé face à la Nati , qui occupait la pointe de l’attaque portugaise contre les Lions de l’Atlas . Un choix qui ne s’est pas avéré payant ce coup-ci, la Seleção n’ayant jamais réussi à trouver la faille dans la défense marocaine.

« Je n'ai aucun regret à ce sujet »

En conférence de presse, Fernando Santos a forcément été interrogé sur ce choix de faire débuter Cristiano Ronaldo sur le banc. Mais le sélectionneur du Portugal ne regrette pas sa décision. « Je n'ai pas de regrets, l'équipe a très bien fait contre la Suisse. Cristiano (Ronaldo) est un grand joueur et il est entré en jeu quand nous avons compris qu'il était nécessaire dans le match. Je n'ai aucun regret à ce sujet », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TyC Sports .

