Coupe du monde 2022 : Le clan Cristiano Ronaldo fait une sortie surréaliste après l’élimination du Portugal

Ce samedi, le Portugal s’est fait surprendre par le Maroc (0-1) et voit donc son aventure au Qatar prendre fin. Une énorme désillusion pour les hommes de Fernando Santos, Cristiano Ronaldo en tête, qui a encore démarré sur le banc. Une décision qui n’est pas passée auprès de la compagne de l’attaquant.

Après l’Espagne, le Maroc est parvenu à éliminer le Portugal (1-0) ce samedi et poursuit donc son incroyable parcours dans cette Coupe du monde. Pour les hommes de Fernando Santos, cités parmi les favoris pour la victoire finale, la désillusion est énorme. Cristiano Ronaldo a notamment quitté le terrain en larmes, alors qu’il disputait probablement son dernier match dans un Mondial du haut de ses 37 ans. Comme face à la Suisse, le quintuple Ballon d’Or a démarré sur le banc avant d’entrer à la 51e, mais cela n’aura rien changé. Une décision qui ne passe toujours pas auprès du clan Cristiano Ronaldo.

« Aujourd'hui, ton ami et coach a pris une mauvaise décision »

Après cette élimination dès les quarts de finale, Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, n’a pas manqué de tacler Fernando Santos sur Instagram . « Aujourd'hui, ton ami et coach a pris une mauvaise décision. Cet ami pour lequel tu as tant de mots d'admiration et tant de respect. Le même ami qui, lorsqu'il t'a mis sur le terrain, a vu comment tout a changé, mais il était déjà tard. »

BOMBA DE GEORGINA CONTRA FERNANDO SANTOS 💣🇵🇹La pareja de Cristiano Ronaldo le pegó al DT de Portugal: "Hoy tu amigo y entrenador decidió mal" 😯📲 pic.twitter.com/dmjWQQp7At — Diario Olé (@DiarioOle) December 10, 2022

« Aujourd'hui, lorsque nous avons perdu, nous avons appris »