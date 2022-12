Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre le Portugal

La rédaction

Nouvelle sensation dans cette Coupe du monde au Qatar. En quart de finale, le Maroc a encore surpris son monde en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) après avoir fait tomber l'Espagne au tour précédant. Après l'ouverture du score, les hommes de Walid Regragui ont parfaitement défendu et empêché les Portugais de revenir dans le match.

Yassine Bounou (8) : Inquiété par João Félix dès le début du match, il a tout de suite répondu présent avec une parade qui a donné du souffle à ses coéquipiers. Il a failli se faire surprendre par une frappe de Bruno Fernandes, qui a terminé sa course sur la barre transversale. Mais il a également sauvé le Maroc avec de sublimes arrêts à la 82e minute et à la 90e minute face à Cristiano Ronaldo.



Achraf Hakimi (6) : Très présent dans le secteur offensif, il a impressionné par de nombreuses combinaisons pour se sortir du pressing adverse. Il a été un peu plus en difficulté en phase défensive. Mais il a tout de même tenu son couloir face à João Félix, tout en montrant l'exemple dans l'attitude comme le leader qu'il est.



Jawad El Yamiq (7) : Il a failli surprendre Yassine Bounou en déviant une frappe de João Félix en première période. Malgré tout, il a été très solide et a su contenir les offensives adverses. Inoxydable, il a presque parfaitement défendu les cages marocaines.



Romain Saïss (6,5) : Comme depuis le début de la compétition, il a été solide à son poste et a empêché Gonçalo Ramos de se montrer en première période. Il n’a pas ménagé ses efforts pour contenir les offensives portugaises. Mais il n’a pas pu terminer la rencontre, sorti sur blessure. Remplacé par Achraf Dari (non noté) à la 57e minute.



Yahya Attiat-Allah (7,5) : Le latéral gauche de 27 ans a donné du fil à retordre à Diogo Dalot dans son couloir. Il a adressé un bon centre à Youssef En-Nesyri sur l’ouverture du score et a permis au Maroc de prendre l’avantage. Il a failli alourdir la marque avant la mi-temps, mais sa frappe n'était pas cadrée.



Azzedine Ounahi (8) : Il a grandement contribué aux tâches défensives pour maintenir l’avantage de son équipe. Très généreux dans les efforts, il a tout donné pour empêcher les Portugais de jouer. Il a aussi permis à son équipe de se projeter vers l'avant avec ses sorties de balle.



Sofyan Amrabat (6,5) : Homme de l’ombre, il a encore une fois rempli son rôle à la perfection. Devant la défense, il a bloqué les lignes de passes et a contraint les Portugais a passé par les ailes pour se procurer des occasions. Il a également su orienter le jeu de son équipe, comme face à l'Espagne.



Selim Amallah (5) : Comme ses coéquipiers du milieu de terrain, il a grandement participé aux efforts défensifs pour empêcher les Portugais d’égaliser. Mais il a été un peu plus en difficulté face au rythme imposé par la Seleçao et manqué l'occasion d'ouvrir le score à la 55e minute. Remplacé par Badr Benoun (non noté) à la 64e minute.



Hakim Ziyech (5) : Dans un match où le Maroc a défendu en bloc, il ne s’est pas montré à son avantage. Il a néanmoins été dangereux sur coup-franc en début de seconde période. Mais Diogo Costa était vigilent. Il a malgré tout contribué aux tâches défensives. Remplacé par Zakaria Aboukhlal (non noté) à la 81e minute.



Youssef En-Nesyri (6,5) : Assez discret en première période, il a profité d’une sortie un peu hasardeuse de Diogo Costa pour reprendre de la tête un centre de Yahya Attiat-Allah et donner l’avantage au Maroc. Il est devenu par la même occasion le meilleur buteur marocain en Coupe du monde. Généreux dans l’effort, il a régulièrement aidé ses coéquipiers dans l’aspect défensif. Remplacé par Walid Cheddira (non noté) à la 64e minute.



Sofiane Boufal (5) : Comme Hakim Ziyech, il n’est pas à son avantage dans ce type de rencontre. Il a essayé de percuter pour mettre en danger la défense portugaise, sans réel succès. Il a tout de même participé aux efforts défensifs pour aider son équipe. Remplacé par Yahya Jabrane (non noté) à la 81e minute.