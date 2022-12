Mercato : Après les attaques de Cristiano Ronaldo, Ten Hag vide son sac

Axel Cornic

Erik Ten Hag a abordé en long et en large la situation de Cristiano Ronaldo, qui n’est plus l’un de ses joueurs depuis que Manchester United a décidé de mettre un terme à son contrat. Le coach néerlandais explique notamment qu’il n’était pas au courant des envies de départ de la star portugaise avant sa récente interview cinglante, sorite juste avant la Coupe du monde.

C’est une situation assez particulière que vit Cristiano Ronaldo. Véritable légende du football mondial, l’attaquant de 37 ans n’a plus de club depuis son départ controversé de Manchester United. Pour ne rien arranger, sa situation commence également à s’effriter avec la sélection portugaise, puisqu’il est passé de capitaine intouchable... à remplaçant.

« La première fois qu'il a dit qu'il voulait partir, c'était pendant cette interview »

Jusque-là assez discret, Erik ten Hag est enfin sorti du silence pour Cristiano Ronaldo, assurant ne pas avoir ressenti les envies de départ de son ancien joueur. « La première fois qu'il a dit qu'il voulait partir, c'était pendant cette interview » a confié le coach de Manchester United, concernant l’entretien enflammé donné à TalkTV le mois dernier. « Je crois qu'en tant que club on ne peut pas accepter ça ».

« Il ne m'en avait jamais parlé »

« Cela induit des conséquences. Quand il a franchi le pas, il savait qu'il y aurait des conséquences. Avant, il ne m'en avait jamais parlé » a poursuivi Ten Hag, dans des propos rapportés par plusieurs médias britanniques et étrangers. « Pendant l'été on a eu une discussion. Il est venu me voir pour me dire qu'il me dirait dans sept jours s'il avait envie de rester. Ensuite il est revenu et m'a dit qu'il voulait rester ».

« Je voulais qu'il reste »