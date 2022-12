Coupe du monde 2022 : En plein calvaire, Cristiano Ronaldo reçoit un soutien de poids

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Remplaçant face à la Suisse, Cristiano Ronaldo a assisté du banc de touche au triplé de Gonçalo Ramos. Malgré la prestation XXL du joueur du Benfica, c’est le quintuple Ballon d’Or qui monopolise l’actualité. Ce qui agace Mesut Özil, ancien coéquipier de CR7 au Real Madrid.

C’est un début de saison très compliqué que vit Cristiano Ronaldo. Remplaçant à Manchester United, le Portugais est entré en conflit avec Erik ten Hag, son entraîneur, et l’aventure s’est terminée par une rupture de contrat à l’amiable. Cristiano Ronaldo espérait donc retrouver le sourire grâce à la sélection. Buteur lors du premier match de cette Coupe du monde, le quintuple Ballon d’Or avait bien démarré. Malheureusement, les performances qui ont suivi n’ont pas convaincu Fernando Santos qui a préféré le mettre sur le banc de touche pour le match contre la Suisse.

« Des experts qui n’ont plus de carrière veulent juste attirer l’attention avec son grand nom »

Malgré le triplé de Gonçalo Ramos, son remplaçant du soir, Cristiano Ronaldo est encore au cœur des débats dans la presse. Un sujet qui agace Mesut Özil, son ancien coéquipier au Real Madrid. « Je ne comprends vraiment pas d’où vient cette négativité constante de la presse à propos de Cristiano… Les médias essaient juste d’obtenir des clics, et des experts qui n’ont plus de carrière veulent juste attirer l’attention avec son grand nom et essayer de le faire paraître mauvais », a lancé le champion du monde 2014 sur son compte Instagram .

Mesut Ozil has got Cristiano Ronaldo's back 🤗 pic.twitter.com/BIcSVQ3neI — ESPN UK (@ESPNUK) December 9, 2022

