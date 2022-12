Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a-t-il raison de snober Cristiano Ronaldo ?

La rédaction

Libre de tout contrat depuis sa résiliation à l'amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo peut s'engager avec le club de son choix. Interrogé sur un possible transfert de CR7 au PSG, Nasser Al-Khelaïfi a fermé la porte parce qu'il a déjà Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi dans son effectif. Selon vous, le président du PSG a-t-il raison de snober Cristiano Ronaldo ?

Lors d'un entretien accordé à Piers Morgan sur Talk TV, Cristiano Ronaldo a dézingué la direction de Manchester United et l'entraineur Erik ten Hag, et ce, parce qu'il vivait un cauchemar depuis son retour chez les Red Devils . Dans la foulée, la direction mancunienne a annoncé le départ de CR7 , avec qui elle a trouvé un accord pour résilier leur contrat à l'amiable. Un engagement qui courait jusqu'au 30 juin.

«Avec Messi, Neymar et Mbappé, c'est très difficile»

Alors qu'il est désormais libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo peut s'engager avec le club de son choix. Malgré tout, le PSG ne compte pas sauter sur l'occasion à en croire Nasser Al-Khelaïfi. Du moins, le président parisien estime qu'il sera très difficile de mettre en place une cohabitation entre Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo au Parc des Princes.

Cristiano Ronaldo, l'héritier de Leo Messi au PSG ?