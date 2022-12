Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo au PSG ? L'annonce d'Al-Khelaïfi

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est un joueur ibre de tout contrat. Remercié par Manchester United il y a quelques jours, celui qui est actuellement concentré sur la Coupe du monde avec le Portugal va devoir se retrouver un nouveau club. Si les rumeurs fusent à propos de CR7, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une grande annonce sur le Portugais.

En marge de cette Coupe du monde, l'avenir de Cristiano Ronaldo agite le marché des transferts. Et pour cause... Après la rupture de son contrat avec Manchester United, le Portugais est libre et à la recherche d'un nouveau club. Envoyé à Al Nassr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a démenti : « Non ce n’est pas vrai ».

Mercato - PSG : Mbappé brille au Qatar, son avenir se met en marche https://t.co/6AbHOxlKAZ pic.twitter.com/GgAti6N5P0 — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

« C'est très difficile »

Mais où jouera Cristiano Ronaldo pour cette seconde partie de saison ? L'option PSG est à nouveau revenue sur la table. Pourrait-on enfin voir le Portugais au Parc des Princes, ce qui est un rêve de longue date des Qataris ? La question a été posée à Nasser Al-Khelaïfi. Et pour Sky Sports , le président du PSG a alors assuré à propos de Cristiano Ronaldo : « Avec les trois joueurs que nous avons, Messi, Neymar et Mbappé, c'est très difficile ».

« C'est toujours un joueur exceptionnel »