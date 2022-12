Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour ce plan B d'Ancelotti après Bellingham

Alors que le Real Madrid en avait fait sa priorité afin de renforcer son milieu de terrain, l’optimisme ne serait pas de mise dans le dossier Jude Bellingham. Toujours à la recherche d’un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu, les Merengue s’intéresseraient à Enzo Fernandez, même si ce dernier ne serait pas une priorité pour le moment.

Après le départ de Casemiro l’été dernier, le Real Madrid a rapidement identifié le joueur qu’il souhaitait recruter pour venir renforcer son milieu de terrain. En effet, la Casa Blanca a fait de Jude Bellingham sa priorité, mais ce dossier semble de plus en plus compliqué à concrétiser. L’international anglais du Borussia Dortmund, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025, préférerait retourner sur sa terre natale et rejoindre la Premier League, plus précisément Liverpool.

« À Bernabeu, ils sont très pessimistes en ce moment. Un agent m'a dit que le joueur est fou de la Premier League, il aime le football là-bas », a confié Mario Cortegana, journaliste pour Marca , dans le podcast The Four Amigos . Le prix demandé par le Borussia Dortmund, à savoir 150M€, serait également trop élevé pour les Madrilène, qui ne souhaiteraient pas dépasser les 100M€ pour ce transfert. Dans ces conditions, la Casa Blanca commencerait à étudier d’autres options.

🚨🌕| Transfer targets update by @MarioCortegana @4amigospodcast • Joško Gvardiol is NOT in clubs plans right now. • Pessimism over Jude Bellingham’s signing, €150M price tag is a problem as they value him at €100M. • Enzo is admired at the club but he’s NOT a priority. pic.twitter.com/3wi3R3yv4t