Mercato : L’OM raté un joli transfert à cause de… Rudi Garcia

Auteur d’une excellente première partie de saison avec le FC Lorient, Enzo Le Fée pourrait bien être très convoité lors du mercato d’hiver. Son nom a notamment circulé du côté de l’OM. Et le jeune milieu de terrain aurait pu rejoindre le club phocéen bien plus tôt, mais un certain Rudi Garcia aurait fait capoter le transfert.

Révélation de la première partie de saison, Enzo Le Fée brille dans l'entrejeu du FC Lorient qui propose un jeu très agréable. Des prestations qui ne laissent personne insensible sur le marché puisque l'OGC Nice est intéressé comme révélé par le10sport.com. Mais l'OM aurait pu le recruter il y a déjà bien longtemps comme l'explique le journaliste Nicolas Filhol.

EXCLU @le10sport : Fin de négociation pour Gerson, il reste à l'OM #MercatOM https://t.co/GRi0YQD2QY — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 6, 2022

Garcia a refusé Le Fée

« C’est un joueur qui est suivi depuis très longtemps, déjà par la cellule de recrutement d’avant Longoria. Il était clairement ciblé par la cellule quand il était en Ligue 2 à Lorient et Zubizarreta avait validé son recrutement, mais Rudi Garcia ne l’a pas fait alors qu’à l’époque ce n’était vraiment pas cher », explique-t-il sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille .

«Lorient espère autour de 15M€»