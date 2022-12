Mercato - Real Madrid : L'idée de Deschamps séduit...

Arnaud De Kanel

En se passant de Ferland Mendy et de Lucas Digne, Didier Deschamps a pris un énorme risque dans sa liste. Lucas Hernandez a déclaré forfait et le sélectionneur ne se retrouve plus qu'avec son frère Théo en arrière gauche. Contre la Tunisie, il a utilisé le Madrilène Eduardo Camavinga à ce poste et cela pourrait créer un énorme chamboulement sur le mercato du Real Madrid.

Le Mondial au Qatar bat son plein et les Bleus réalisent un très beau parcours. Dans leurs rangs, ils comptent deux joueurs du Real Madrid avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Avec la blessure de Lucas Hernandez, Didier Deschamps ne dispose plus que d'un latéral gauche de métier avec son frère Théo. Immédiatement, le sélectionneur s'était défendu en assurant qu'Eduardo Camavinga pouvait occuper cette fonction. Il a testé le Madrilène à ce poste face à la Tunisie et cela pourrait donner des idées à Carlo Ancelotti mais surtout au Real Madrid qui se cherche un spécialiste du poste depuis le déclin de Marcelo.

Camavinga a joué arrière gauche

Eduardo Camavinga a connu un baptême du feu assez prestigieux. En effet, c'est face à la Tunisie, en Coupe du monde, que le joueur du Real Madrid a joué au poste d'arrière gauche pour la première fois chez les pros. En difficulté par moment, il fut l'un des seuls Bleus convaincant face aux Aigles de Carthage . Carlo Ancelotti est prévenu, il sait que Camavinga est en capacité de concurrencer un Ferland Mendy qui divise au Real.

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Endrick a tranché pour son transfert https://t.co/ASFRhRsPMK pic.twitter.com/ughzlD86CC — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Grand danger pour Ferland Mendy ?