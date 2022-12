Mercato - OM : Longoria s'attaque à une révélation du Mondial, une première réponse tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes, Pablo Longoria est à la tâche pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. La piste Aïssa Laïdouni aurait notamment été activée, alors que l’international tunisien a livré de belles prestations durant la Coupe du monde, mais l’OM ne serait pas pour autant favori.

Joueur de Ferencváros en Hongrie, Aïssa Laïdoun s’est fait remarquer durant la Coupe du monde au Qatar. L’international tunisien a notamment été élu homme du match contre le Danemark et pourrait en profiter pour découvrir un club plus huppé dans les prochaines semaines. Selon le journaliste hongrois Bence Bocsák, Marseille apparaît aujourd’hui comme la destination la plus probable pour Aïssa Laïdouni, mais Pablo Longoria semble encore loin du compte.

La piste Aïssa Laïdouni activée par Pablo Longoria ?

En effet, Bence Bocsák précise que Ferencváros dispose d’une option pour prolonger automatiquement le contrat d’Aïssa Laïdouni qu’il activera en janvier. Alors que le bail du milieu tunisien expire en fin de saison, ce dernier sera bientôt engagé jusqu’en juin 2024 avec le club hongrois.

L’OM ne serait pas le mieux positionné