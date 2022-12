Mercato - OM : Terrible coup de froid pour le successeur annoncé de Payet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme le possible successeur de Dimitri Payet à l'OM, Ruslan Malinovskyi s'éloigne de Marseille. Sur le départ de l'Atalanta Bergame, le milieu offensif privilégierait un transfert en Premier League. Par ailleurs, son prix serait trop important pour le club français, qui pourrait vite baisser les bras dans ce dossier.

Un renfort offensif est attendu à l'OM dès le mois de janvier. La grave blessure d'Amine Harit contraint Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant. Dimitri Payet pourrait occuper ce rôle, mais aura du mal à enchaîner les rencontres à 35 ans. Depuis plusieurs semaines, un nom revient dans l'actualité de l'OM.

Un prix trop important pour l'OM

Comme le confirme But Football Club ce jeudi, l'OM suit toujours Ruslan Malinovskyi, lié à l'Atalanta jusqu'en juin prochain et déjà annoncé dans son viseur durant l'été. Mais pour mettre la main sur le joueur en janvier, il faudra débourser entre 15 et 20M€. Bien trop important pour Pablo Longoria.

Malinovskyi a une préférence pour son avenir