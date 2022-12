Mercato - OM : Longoria bientôt fixé pour la succession de Payet ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal devrait être très animé pour l’Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria qui devra régler de nombreux problèmes. C’est le cas avec Dimitri Payet, qu’Igor Tudor ne semble pas vraiment apprécier et qui pourrait bien laisser sa place à un profil différent, même avec la grave blessure d’Amine Harit. Cela pourrait notamment être le cas de Ruslan Malinovskyi, déjà approché par l’OM cet été.

Bien connu en Italie pour ses coups d’éclats avec l’Atalanta ces dernières années, Ruslan Malinovskyi pourrait quitter la Serie A cet hiver. Les désaccords avec Gian Piero Gasperini semblent de plus en plus profonds et l’Ukrainien aurait notamment une occasion de rebondir à l’OM.

EXCLU - OM : Fin des négociations pour Gerson, il reste à l’OM https://t.co/Lp25ERSn1t pic.twitter.com/SlwT7K18f7 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

L’OM prêt à revenir à la charge

Lors du dernier mercato, Pablo Longoria avait déjà tenté sa chance, utilisant ses bonnes relations avec l’Atalanta. A l’époque, il avait offert un échange avec Cengiz Ünder, mais cette formule n’avait pas convaincu le club bergamasque.

Malinovskyi veut des explications