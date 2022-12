Transferts - OM : Un club va sauver Longoria sur le mercato

Arthur Montagne

Après avoir échoué dans sa quête d’alléger son effectif l’été dernier, Pablo Longoria tenter d’inverser la tendance en vue du Mercato hivernal. Dans cette optique, la solution pourrait venir d’Almeria, qui a obtenu le prêt avec option d’achat de Luis Suarez, et s’intéresse désormais à Pape Gueye.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a prouvé sa faculté à recruter de manière intense. L'été dernier par exemple, le club phocéen a bouclé 12 transactions, sans compter les options d'achat levées de joueurs prêtés un an plus tôt. Néanmoins, Frank McCourt apprécierait également que son président parvienne à dégraisser l'effectif afin d'alléger la masse salariale et renflouer les caisses. Et sur le plan sportif aussi, cet objectif devient important puisque l'OM étant éliminé des compétitions européennes, il y aura beaucoup moins de matches à jouer.

Transferts - OM : Longoria s’est totalement planté sur le mercato https://t.co/ODVKXZknC8 pic.twitter.com/0aqteDRNrY — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Almeria pourrait récupérer les indésirables de l'OM

Dans cette optique, après avoir échoué à vendre l'été dernier, et alors que Gerson va finalement rester à l'OM, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria s'active afin de se séparer de certains éléments cet hiver. Et un club pourrait lui rendre service : Almeria. En effet, la formation ibérique a déjà obtenu le prêt avec option d'achat de Luis Suarez qui était en perdition totale à l'OM, s'intéresserait également de près à Pape Gueye, qui a très peu joué depuis l'arrivée d'Igor Tudor, selon les informations du Phocéen et de La Voz de Almeria .

Luis Suarez lâche ses vérités