Mercato - OM : Après son départ du projet McCourt, il vide son sac

Flop du mercato estival de l’OM, Luis Suarez n’avait presque plus de temps de jeu ces dernières semaines. L’attaquant colombien a été prêté à Almeria avec option d’achat. Après l’officialisation de son départ, l’ancien joueur de Grenade a remercié le club olympien pour ces quelques mois passés à Marseille.

L’été dernier, l’OM a recruté pas moins de onze joueurs. Luis Suarez faisait partie des profils ciblés par la direction olympienne et il s’est engagé avec Marseille pour une somme avoisinant les 10M€. S’il a eu du temps de jeu au début, Luis Suarez s’est même montré efficace. L’attaquant colombien a inscrit un doublé en sortie de banc pour le premier match de la saison contre le Stade de Reims, avant de s’éteindre tout doucement. Pire, quand Bamba Dieng a réintégré l’effectif, Luis Suarez a vu son temps de jeu se réduire encore plus.

Luis Suarez quitte l’OM

Résultat, l’OM a cherché à s’en séparer dès cet hiver. Après des négociations assez rapides, un accord a été trouvé entre Marseille et Almeria. Ce lundi, le départ de Luis Suarez a été officialisé par l’OM sur ses réseaux sociaux. L’attaquant colombien va donc rejoindre Almeria en prêt avec option d’achat à l'ouverture du mercato hivernal. Vu la situation financière du club, Pablo Longoria espère forcément que l’opération sera concluante afin de faire un peu de place dans l’effectif.

« J'ai eu l'occasion de jouer dans l'un des plus grands championnats »