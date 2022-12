Mercato - OM : Le feuilleton de l’hiver se précise pour Longoria

Axel Cornic

Déjà approché l’été dernier, Ruslan Malinovskyi n’a finalement jamais rejoint l’Olympique de Marseille, où il aurait été un renfort précieux pour Igor Tudor. Mais tout n’est pas perdu, puisqu’en Italie on assure que la situation de l’Ukrainien ne se serait pas arrangée à l’Atalanta et un transfert pourrait bien être une option envisagée pour janvier.

Avec Dimitri Payet qui ne semble pas totalement convaincre Igor Tudor, qui l’a écarté dès son arrivée à l’OM, quelques coups avaient été tentés par Pablo Longoria. L’un d’eux concernait un certain Ruslan Malinovskyi, l’un des maîtres à jouer de l’Atalanta de Gian Piero Gasperini tombé en disgrâce.

La piste Malinovskyi pourrait revenir pour janvier

La Gazzetta dello Sport confirme en effet que la relation entre Malinovskyi et son entraineur se serait grandement dégradée en fin de saison dernière, ce qui avait d’ailleurs suggéré son transfert estival. Finalement, l’Ukrainien avait été retenu, mais cela n’a pas forcément réchauffé les choses et la question de son départ pourrait une nouvelle fois se poser.

Ünder, la clé du dossier ?

Lors du dernier mercato, l’OM avait proposé à l’Atalanta une opération comprenant notamment Cengiz Ünder, qui n’avait finalement pas abouti. Toutefois, Pablo Longoria pourrait réutiliser cette formule, mais devra d’abord convaincre l’international turc. Il ne semblait en effet pas vraiment pencher pour un départ de l’OM et reste à voir si les derniers mois ont changé quelque chose, puisqu’il n’est pas un titulaire indiscutable pour Igor Tudor.

