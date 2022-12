Mercato - OM : Une incroyable opportunité se présente pour Dieng

Arnaud De Kanel

Mis au placard à l'arrivée d'Igor Tudor, Bamba Dieng pourrait totalement renverser la situation. L'attaquant sénégalais avait été poussé vers la sortie durant le mercato estival après le recrutement de Luis Suarez. Mais voilà que Pablo Longoria serait sur le point de se séparer du Colombien, pour le plus grand bonheur de Dieng.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaitre et trouver rapidement la meilleur solution possible » confiait l'OM au journal L'Equipe dernièrement. Pablo Longoria a reconnu son erreur et pourrait involontairement redonner une chance à Bamba Dieng.

Suarez va quitter l'OM

Recruté pour 10M€ l'été dernier, Luis Suarez devrait quitter l'OM dans les prochains jours. Il devrait être prêté à Almeria jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat obligatoire fixée à 8M€, levée en cas de maintien du club andalou en Liga. Il pourrait rejoindre ses nouveaux partenaires avant l'ouverture du mercato afin de préparer au mieux son adaptation. Son départ va libérer une place en attaque.

Mercato - OM : Nouvelles révélations sur cette opération à 8M€ https://t.co/JxJZGByxuY pic.twitter.com/Zvzayv0dMn — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

A Dieng d'en profiter