Mercato - OM : Ça se confirme pour cette énorme surprise de Longoria

Lors du dernier mercato estival, il était prévu que Bamba Dieng quitte l’OM. Finalement, son transfert à l’OGC Nice a échoué lors de la visite médicale. Le Sénégalais a donc réintégré le groupe d’Igor Tudor où il pourrait finalement s’inscrire sur le long terme. Pour Dieng, la prolongation se confirme.

Aujourd’hui, Bamba Dieng est toujours un joueur de l’OM. Ce n’était pourtant pas ce qui était prévu lors du dernier marché des transferts. En effet, Pablo Longoria avait acté le transfert du Sénégalais, qui n’a au final pas rejoint l’OGC Nice. Dieng est alors resté sur la Canebière et dernièrement, une annonce surprise est tombée à propos de l’attaquant d’Igor Tudor.

« On veut discuter d'une prolongation »

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Pablo Longoria avait ainsi ouvert la porte à une prolongation de Bamba Dieng. Une énorme surprise après ce qui est arrivé lors du marché des transferts : « On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l’OM. On est très contents de Bamba Dieng. Il s'entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s'est mis à l'écoute, avec beaucoup d’humilité ».

