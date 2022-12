Mercato - PSG : Une grande annonce tombe pour un dossier chaud de Campos

Thomas Bourseau

Rafael Leao (23 ans) est au Qatar avec la sélection portugaise pour la Coupe du monde. Cependant, c’est sa situation contractuelle avec le Milan AC qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Le PSG est intéressé, mais le club rossonero refuse de baisser les armes dans cette bataille.

En raison du transfert d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais en août dernier, Christophe Galtier avait réclamé le recrutement d’un autre attaquant en plus d’Hugo Ekitike lors d’une conférence de presse. Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait alors coché deux noms en particulier dans sa short-list selon RMC Sport et L’Equipe , à savoir Marcus Rashford et Rafael Leao.

Le PSG et Chelsea sur les rangs, pas Manchester United ?

Pour ce qui est de Rafael Leao, Luis Campos le connaît bien pour l’avoir recruté au LOSC à l’été 2018 avant qu’il déploie ses ailes en Lombardie au Milan AC. Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Rossoneri , Leao a la cote sur le marché et notamment au PSG, mais il semblerait que le supposé intérêt de Manchester United ne soit pas si concret selon Sky Sport. Le Chelsea du co-propriétaire des Blues Todd Boehly serait plus emballé par cette option, mais au Milan AC, on garde espoir.

«Il est heureux avec Milan, je veux qu'il reste»