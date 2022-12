Mercato - OM : Attendu à Marseille, Thuram lâche sa réponse à Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée d'un buteur est espérée à l'OM, surtout après le départ de Luis Suarez à Almeria. En coulisses, le club marseillais tenterait un gros coup en essayant de recruter Marcus Thuram, lié au Borussia Mönchengladbach jusqu'en juin 2023. Mais malgré l'insistance de Pablo Longoria, l'international français se dirigerait vers un départ en Italie, au Milan AC.

L'histoire entre l'OM et Luis Suarez a tourné court. Comme l'a annoncé le club marseillais un accord de principe a été trouvé avec Almeria autour d'un prêt avec option d'achat. Un départ, qui devrait être pallié lors du prochain mercato hivernal. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram pourrait être la perle rare. D'autant que sa prolongation paraît illusoire.

Transferts - Officiel : L’OM annonce sa première opération du mercato https://t.co/sGu2fZA6L1 pic.twitter.com/u2wgkcGKBl — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

« Il y a peu d'espoir qu'il reste »

« Marcus fait une grande saison avec beaucoup de buts. Il a un contrat jusqu'à la fin de la saison et je pense qu'il sera difficile pour lui de rester à Gladbach. Je l'espère évidemment, mais il faut être réaliste : s'il continue comme ça, il aura beaucoup d'offres, surtout en Angleterre et en Espagne, et s'il continue comme ça, il y a peu d'espoir qu'il reste » avait déclaré Oliver Neuville, entraîneur adjoint du Borussia Mönchengladbach.

L'OM insiste en coulisses

Selon les informations de Média Foot , l'OM aurait lancé les premières discussions dans ce dossier Thuram. En coulisses, Pablo Longoria insiste pour le recruter. Actuellement au Qatar avec l'équipe de France, l'attaquant de 25 ans est bien loin des questions sur son avenir. Mais en privé, Thuram aurait déjà affiché sa préférence.

Thuram veut rejoindre la Serie A