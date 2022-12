Mercato - PSG : Une date est fixée pour l’avenir de Skriniar

Pierrick Levallet

Afin de renforcer le secteur défensif du PSG, Luis Campos voulait faire venir Milan Skriniar cet été. Malheureusement, le transfert a capoté, mais le conseiller football parisien n'a pas lâché l'affaire. Néanmoins, le Slovaque se rapprocherait de plus en plus d'une prolongation avec l'Inter. Et les Nerazzurri auraient fixé une date pour boucler ce dossier.

Priorité estivale de Luis Campos, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter cet été. Mais le PSG ne comptait pas lâcher l’affaire. Le10Sport.com révélait en exclusivité que Luis Campos prévoyait de revenir à la charge en janvier pour le Slovaque, en fin de contrat en juin prochain. Mais depuis, l’Inter aurait progressé sur le dossier et serait de plus en plus proche d’un accord pour prolonger le défenseur de 27 ans.

Mercato - PSG : Tout est relancé pour le transfert de Skriniar https://t.co/Jo29Q1DY31 pic.twitter.com/jAeXTM14L4 — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«Le renouvellement doit intervenir avant Noël»

Et au micro de Calciomercato.it , le journaliste Fabrizio Biasin a révélé que les Nerazzurri s’étaient fixés une date pour boucler le dossier Milan Skriniar : « J'exclurais presque certainement un départ de Skriniar en janvier. Il terminera sa saison à l'Inter et le renouvellement doit intervenir avant Noël, et c'est le délai que l'Inter s'est fixé. »

Campos explore d’autres pistes

Le PSG devrait donc savoir à quoi s’en tenir dans les prochains jours. En attendant, Luis Campos explorerait d’autres pistes. Récemment, Kim Min-Jae du Napoli et Josko Gvardiol du RB Leipzig ont été liés au PSG comme plan B pour oublier Milan Skriniar. À suivre...