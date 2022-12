Transferts - OM : Excellente nouvelle pour le mercato de Longoria ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts, Pablo Longoria aurait déjà activé plusieurs pistes pour son mercato hivernal. La presse italienne parle notamment de Rick Karsdorp, avec le président de l’Olympique de Marseille qui souhaiterait utiliser ses excellentes relations avec l’AS Roma afin de rafler la mise. Et ce dossier semble bel et bien basculer en sa faveur !

Jordan Veretout et Pau Lopez pourraient voir un ancien coéquipier les rejoindre en janvier. L’OM et l’AS Roma pourraient en effet boucler un nouveau deal avec Rick Karsdorp, qui a été écarté par José Mourinho et qui semble être poussé vers la sortie.

L’énième joli coup bouclé entre l’OM et la Roma ?

Les médias italiens assurent que le Néerlandais ne se serait pas présenté au départ de la tournée asiatique de l’AS Roma et il y a seulement quelques semaines, José Mourinho l’avait clairement invité à se trouver un nouveau club, sans toutefois jamais le nommer.

La Juventus lâche Karsdorp