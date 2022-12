Mercato - OM : Problème pour Longoria avec sa nouvelle piste ?

A la recherche de renforts pour le mercato hivernal, l’OM aurait notamment coché le nom d’Aïssa Laïdouni. Le milieu de Ferencváros a eu l’occasion de s’illustrer avec la Tunisie durant la Coupe du monde, de quoi susciter l’intérêt de Pablo Longoria alors que son bail court jusqu’à la fin de la saison. Cependant, l’écurie hongroise a d’ores et déjà l’intention de prolonger automatiquement son joueur dans les prochains jours.

Avec le départ de Luis Suarez, la blessure d’Amine Harit et l’avenir incertain de Gerson ou encore Pape Gueye, Pablo Longoria devrait renforcer l’effectif d’Igor Tudor durant le mercato hivernal, et le président de l’OM profiterait de la Coupe du monde pour flairer quelques bons coups. La piste Aïssa Laïdouni serait notamment d’actualité dans la cité phocéenne, le milieu de 25 ans étant parvenu à s’illustrer avec la Tunisie ces derniers jours.

Selon le journaliste hongrois Bence Bocsák, l’OM est intéressé par Aïssa Laïdouni, et à en croire ses informations, Marseille apparaît à ce jour comme la destination la plus probable pour le milieu tunisien. Néanmoins, tout n’est pas gagné pour Pablo Longoria.

❌ His contract does not expire in 2023. Ferencváros have an option to extend for a further year which they will activate in January. His contract will expire in 2024.